По Мурманской области в ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 сентября Кольский полуостров будет находиться на северной периферии антициклона с центром над Московской областью: существенных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман, температура днём +8+13°.

1 и 2 октября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. 1 октября существенных изменений в погоде не ожидается. 2 октября по Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +7+12°.

Сегодня, 30 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +10+15°.