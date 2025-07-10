Как сообщает Мурманское УГМС, 10-12 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области, в основном, осадки не ожидаются, лишь днём 12 июля на западе области местами возможны кратковременные дожди. Преобладающая температура воздуха на большей части территории в дневные часы составит: 11-12 июля +20+26°; в Терском районе 10-12 июля воздух прогреется, в основном, до +14+20°.

Сегодня, 10 июля, будет переменная облачность. Без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +18+23°, в Терском районе +13+18°.

11 июля - ветер юго-западный, южный умеренный. Без существенных осадков, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +7+14°, днём +20+25°.

12 июля - ветер юго-западный, южный слабый. Без существенных осадков, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +21+26°.