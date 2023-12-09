По Мурманской области в отдельных районах ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-11 декабря погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия обширного антициклона, медленно смещающегося с районов Республики Коми в восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами небольшой, в южных районах умеренный снег, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит -10-15° при прояснениях -17-22°.

Сегодня, 9 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -18-23°, днём -10-15°, местами до -20°. Гололедица.