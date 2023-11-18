По Мурманской области в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 ноября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с запада Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха -2-7° при прояснениях -10-15° в течение суток.

19 ноября циклон заполнится и сместится в Канино-Колгуевский район: ветер ослабеет, температура воздуха понизится до -7-12°, при прояснениях до -14-19°.

20 ноября существенных изменений температуры воздуха не ожидается.

Сегодня, 18 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, на севере сильный, позёмок. Температура воздуха -2-7°, местами -10-15° в течение суток. Гололедица.