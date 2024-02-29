Мурманская область. Арктика (16+)29.02.24 08:00
По Мурманской области в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 29 февраля -1 марта погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии.
По Мурманской области ожидаются местами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха 29 февраля ночью -2 -7°, при прояснениях -8 -13°, от +1 до -4°, 1 марта ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -9°, днём от 0 до +5°.
2 марта сохранится тёплая с небольшими осадками погода.
Сегодня, 29 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -2 -7° при прояснениях -8-13°, днём от +1 до -4°. Гололедица, местами сильная.
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