По Мурманской области в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 февраля -1 марта погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии.

По Мурманской области ожидаются местами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха 29 февраля ночью -2 -7°, при прояснениях -8 -13°, от +1 до -4°, 1 марта ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -9°, днём от 0 до +5°.

2 марта сохранится тёплая с небольшими осадками погода.

Сегодня, 29 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -2 -7° при прояснениях -8-13°, днём от +1 до -4°. Гололедица, местами сильная.