По Мурманской области в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 мая с усилением влияния циклона на погоду нашего региона, интенсивность осадков увеличится, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер.

12-13 мая ожидается небольшое повышение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 11 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.