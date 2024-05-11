Мурманская область. Арктика (16+)11.05.24 08:00
По Мурманской области в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 11 мая с усилением влияния циклона на погоду нашего региона, интенсивность осадков увеличится, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер.
12-13 мая ожидается небольшое повышение температуры воздуха в дневные часы.
Сегодня, 11 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.
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