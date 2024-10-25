По Мурманской области в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 октября наш регион будет находиться под влиянием активного глубокого циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области местами пройдёт дождь, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы составит 25 октября +4+9°, 26 октября +1+6°.

Сегодня, 25 октября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +4+9°.