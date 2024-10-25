Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 08:00
По Мурманской области в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 октября наш регион будет находиться под влиянием активного глубокого циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области местами пройдёт дождь, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы составит 25 октября +4+9°, 26 октября +1+6°.
Сегодня, 25 октября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +4+9°.
Комментарии
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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