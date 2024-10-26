По Мурманской области в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, ночью местами пройдёт дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 октября наш регион будет находиться под влиянием южной периферии обширного циклона c центром в Баренцевом море: в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, ночью местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в течение суток от 0 до +5°.

Ночью 27 октября Кольский полуостров будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, а днём 27 октября и в течение суток 28 октября - под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Гренландском и Норвежском морях. 27 октября существенных осадков не ожидается, а 28 октября пройдёт дождь различной интенсивности. По Мурманской области днём 27 октября и в течение суток 28 октября ожидается местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +3+7°.

Сегодня, 26 октября, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.