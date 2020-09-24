По Мурманской области в отдельных районах ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 и 25 сентября погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся вдоль побережья Норвегии в Баренцево море, а 26 сентября – малоградиентное барическое поле. По Мурманской области местами пройдёт дождь, среднесуточная температура воздуха ожидается на 2-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 24 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днем +8+13°.

Штормовое предупреждение

В период 20-24 часов 23 сентября на севере побережья Норвегии отмечалось усиление юго-западного, западного ветра 30-32 м/с, высота волны 5-7 метров. Сохранится такая погода до 3-6 часов 24 сентября.

В период с 2 до 5 часов 24 сентября на юго-западе Баренцева моря ожидается усиление юго-западного, западного ветра 30-32 м/с, высота волны 5-7 метров. Сохранится до 7-10 часов 24 сентября.