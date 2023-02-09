По Мурманской области в отдельных районах ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 февраля погоду Кольского полуострова будет определять активный глубокий циклон с центром в районе о.Шпицберген. По Мурманской области ожидается сильный, ночью и утром на севере области местами очень сильный порывистый ветер, в отдельных районах снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха от -3 до +3° в течение суток.

10-11 февраля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 9 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный, ночью и утром на севере области очень сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.

Штормовое предупреждение

8 февраля в период 21-1 час в Мурманске, на севере Мурманской области и в Кольском заливе отмечалось усиление южного, юго-западного ветра в порывах 25-27 м/с. Сохранится до 8-10 часов 9 февраля.

8 февраля в период 5-9 часов на побережье Норвегии и на западе Баренцева моря наблюдалось опасное волнение 9,0-11,0 метров при очень сильном юго-западном ветре 30-33 м/с. Сохранится: опасное волнение до 12-15 часов 9 февраля.

8-9 февраля в период 23-3 часа на севере Гренландского моря фиксировались случаи быстрого обледенения судов. Сохранится до конца суток 10 февраля.