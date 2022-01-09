По Мурманской области в отдельных районах ожидается снег, сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 января погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон с центром в районе побережья Мурмана. В нашем регионе ожидается в отдельных районах снег, сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -18-23°, днём -6-11°, местами до -15°.

10 января циклон заполнится, а на Кольский полуостров постепенно распространится область повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха в течение суток -9-14° при прояснениях -18-25°.

11 января по Мурманской области ночью ожидается холодная погода, а днём, с приближением очередного атлантического циклона, температура воздуха постепенно, начиная с западных районов области, будет повышаться.

Сегодня, 9 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -10-15º, при прояснениях -18-23°, днём -6-11°, местами до -15°. Гололедица.