По Мурманской области в отдельных районах ожидается туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 и 4 декабря на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится антициклон: ветер ослабеет, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится: 3 декабря -8-13° местами до -20°, 4 декабря -15-20° в отдельных районах до - 23-28°.

Сегодня, 3 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.