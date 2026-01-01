По Мурманской области в отдельных районах ожидается туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-4 января Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле, за исключением 2 января, когда возможно влияние циклона, смещающегося с Баренцева моря на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, в отдельных районах туман, преобладающая температура воздуха составит -13-18°при прояснениях -20-25°, 3-4 января в центральных районах местами до -26-32°.

Сегодня, 1 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на востоке области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -17-22°, на западе области местами до -27° в течение суток. Гололедица.

2 января - ветер западный, юго-западный умеренный. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28° в течение суток.