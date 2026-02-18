По Мурманской области в отдельных районах ожидается туман, изморозь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -27-32°, днём-10-15°, местами -20-25°.
19 февраля погоду нашего региона будет определять поле повышенного атмосферного давления: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится на 3-4°.
Сегодня, 18 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха днём -13-18°, местами до -25°. Гололедица.
19 февраля - ветер южный, юго-восточный умеренный. Местами снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -27-32°, днём -12-17°, местами -20-25°. Гололедица.
20 февраля - ветер юго-восточный, восточный умеренный, днём местами сильный, метель. В отдельных районах снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -27-32°, днём -10-15°, местами -20-25°. Гололедица