По Мурманской области в отдельных районах ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 сентября Кольский полуостров окажется под влиянием гребня Европейского антициклона, но Арктические воздушные массы ещё не покинут наш регион. Поэтому в ночные часы ожидается существенное похолодание, местами заморозки, днём воздух прогреется до +11+16°.

8-9 сентября погоду Кольского полуострова уже будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Норвежским и Гренландским морями, и тёплые Атлантические воздушные массы. Лето вновь вернётся в Мурманскую область. Дневная температура воздуха составит: 8 сентября +13+18°, 9 сентября +15+20°.

Сегодня, 7 сентября, переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, в отдельных районах заморозки до -1°, днём +11+16°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

7-11 сентября на востоке Терского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.

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В течение прошедшей недели на большей части Мурманской области отмечались осадки, вследствие чего на большинстве рек повышались уровни воды, на 2-32 см в сутки. На настоящее время уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 3-45 см, уровни воды на реках Поной, Чаваньга и Варзуга ниже на 2-17 см.

6 сентября температура воды была равна: на реках – 12,0-15,0°С, на горных реках 7,0 -8,0°С, на озёрах и водохранилищах – 10,0-16,0°С.