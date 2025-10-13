По Мурманской области в отдельных районах ожидаются заморозки до -3°С

Как сообщает Мурманское УГМС, над Кольским полуостровом ожидается формирование активного циклона с центром в район Белого моря. В нашем регионе, при прохождении атмосферного фронта, увеличится интенсивность осадков, в горных районах возможен мокрый снег, в отдельных районах усилится ветер. 13 октября циклон постепенно заполнится, осадков станет меньше, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 13 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха днём +3+8°.

14 октября - ветер ночью северный, северо-восточный слабый, днём западный, юго-западный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, в отдельных районах заморозки до -3°, днём +2+7°.

15 октября - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, в отдельных районах заморозки до -3°, днём +2+7°.