По Мурманской области в отдельных районах ожидаются заморозки до -4º

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. В этот период по Мурманской области ночная температура воздуха составит +2+8°, 15-16 сентября при прояснениях заморозки до -3°, днём воздух прогреется до +7+13°. Местами пройдут дожди.

Сегодня, 15 сентября, облачность переменная. Ночью местами дождь, днём без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный умеренный, днём юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +1+6º, в отдельных районах заморозки до -4º, днём +7+12°.