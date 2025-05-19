По Мурманской области в отдельных районах пройдёт дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находился преимущественно в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе. 19 мая ожидается смещение циклона с Гренландского моря на север Скандинавии: днём в отдельных районах пройдёт дождь.

20 мая. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, во второй половине дня на севере области местами сильный. Временами дождь, днём с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +4+9°.

Сегодня, 19 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +5+10°, на юге до +15°.