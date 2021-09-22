По Мурманской области в отдельных районах температура воздуха опустится до -2-7º

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия антициклона, центр которого постепенно смещается с Архангельской области на север Урала. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, в отдельных районах порывистый ветер.

Сегодня, 22 сентября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3º, в отдельных районах -2-7º, днём +5+10°.