Мурманская область. Арктика (16+)06.03.24 08:00
По Мурманской области в отдельных районах усилится ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 марта ожидается смещение активного циклона с севера Баренцева моря на юг Карского моря. По Мурманской области местами пройдёт снег, мокрый снег.
7 марта в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха в дневные часы 6 марта от -2 до +3°, 7 марта от 0 до +5°.
Сегодня, 6 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо- западный, западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью -4-9º, при прояснениях -9-14º, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.
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