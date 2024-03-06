По Мурманской области в отдельных районах усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 марта ожидается смещение активного циклона с севера Баренцева моря на юг Карского моря. По Мурманской области местами пройдёт снег, мокрый снег.

7 марта в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха в дневные часы 6 марта от -2 до +3°, 7 марта от 0 до +5°.

Сегодня, 6 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо- западный, западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью -4-9º, при прояснениях -9-14º, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.