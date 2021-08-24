По Мурманской области в отдельных районах уже начнутся заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-26 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. В этот период ожидается преимущественно сухая со слабым ветром погода. Температура воздуха в дневные часы будет постепенно повышаться от +8+13 градусов 24 августа до +10+15 градусов 26 августа. В ночное время 25 и 26 августа в отдельных районах уже начнутся заморозки.

Сегодня, 24 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +8+13°.

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На большинстве рек Мурманской области продолжается рост уровней. За прошедшие трое суток уровни воды на реках севера области и на горных реках повысились на 1-10 см, на остальных реках - на 10-20 см.

Температура воды на реках и водоёмах понизилась от 20 августа на 1-3° и 23 августа была равна 10-15°, на горных реках 4-6°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 23 августа в 8 часов мск была равна +12°.