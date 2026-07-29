По Мурманской области в отдельных районах возможны грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления: сохранится тёплая погода, местами пройдут кратковременные дожди, 29 июля в отдельных районах возможны грозы.
30 июля ожидается небольшое понижение температуры воздуха.
Сегодня, 29 июля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, северо-восточный, днём на юге области юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +20+25°.
Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +20+22°.