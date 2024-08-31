По Мурманской области в последний день лета ожидается преимущественно облачная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 августа по территории Мурманской области пройдёт атмосферный фронт. В последний день лета ожидается преимущественно облачная с дождями погода.

С 1 сентября на Кольский полуостров с Атлантики начнёт распространяться антициклон, дожди постепенно прекратятся. Дневная температура воздуха в нашем регионе 1 сентября составит от +13 до +18°, 2 сентября от +15 до +20°.

Сегодня, 31 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью юго-западный, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°, на северо-западе области +13+18°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

В Кандалакшском районе Мурманской области наблюдается IV региональный класс пожарной опасности, сохранится до 2 сентября.