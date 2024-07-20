По Мурманской области воздух прогреется в отдельные дни местами до +30+32°
Как сообщает Мурманское УГМС, 20-24 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +23+29°, в отдельные дни местами до +30+32°.
Сегодня, 20 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, на востоке области +4+9°, днём +24+29°, на востоке области +18+23°.
Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
20-22 июля на большей части территории Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.
По Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности:
20-22 июля - в Печенгском и на западе Кольского районов, в районе городов Апатиты, Кировск;
21-22 июля - в районе г. Мурманск и на востоке Кольского района;
22 июля - в Терском районе.