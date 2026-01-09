По Мурманской области возможно постепенное ослабление морозов

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 января продолжается формирование антициклона с центром на севере Скандинавии и влияние его на погоду Мурманской области. В этот период существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит -25-30°, местами в западных и центральных районах области -35-37°.

Днём 9 января, со смещением центра антициклона на район Ботнического залива, возможно постепенное ослабление морозов в нашем регионе.

Сегодня, 9 января, будет переменная облачность. Без существенных осадков, на востоке местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха -18-23°, при прояснениях -27-32°, на большей территории -35-38°. Гололедица.

10 января - ветер северо-западный, западный умеренный. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -15-20°, на западе и в центральных районах -25-30° в течение суток. Гололедица.

11 января - ветер северо-западный, северный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -18-23°, на западе и в центральных районах -25-30° в течение суток. Гололедица.

Предупреждение

По Мурманской области местами отмечался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°. Сохранится до конца суток 9 января.