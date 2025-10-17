По Мурманской области временами ожидается дождь с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Гренландском морях. 16 октября по Мурманской области ожидаются временами осадки в виде дождя, днём в отдельных районах с мокрым снегом, местами сильный порывистый ветер. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 17 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём от -1 до +4°.

18 октября - ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Ночью без существенных осадков, днём в отдельных районах осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от +4 до -1°. На дорогах местами гололедица.

19 октября - ветер юго-западный умеренный, днём на западе области северо-западный умеренный. Временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.