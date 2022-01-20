По Мурманской области временами ожидается снег и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 и 21 января Кольский полуостров будет находиться, в основном, в поле пониженного атмосферного давления: пройдёт снег, наиболее интенсивный ночью 20 января. Местами ожидается порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7° при прояснениях -8-15°.

Ночью 22 января погоду нашего региона будет определять малоградиентное барическое поле, температура воздуха понизится до -10-15° при прояснениях до -20-25°. Днём 22 января, начиная с западных районов области, ожидается постепенное повышение температуры воздуха, обусловленное влиянием очередного глубокого обширного атлантического циклона, центр которого будет располагаться в Гренландском море.

Сегодня, 20 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -1-6°, при прояснении -7-12º в течение суток. Гололедица.