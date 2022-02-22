По Мурманской области выпало от 46 до 137% от месячной нормы осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, глубокий циклон, сместившийся с юга Финляндии на Кольский полуостров и далее на Баренцево море, принёс в наш регион обильные осадки, связанные как с прохождением активных атмосферных фронтов, так и с выносом «зарядов» с Баренцева моря. На юге и в центральной части Мурманской области за период 17-20 февраля выпало от 46 до 137% от месячной нормы осадков. На севере Мурманской области за период 18-20 февраля и ночь 21 февраля выпало 31-46%, в Мурманске - 97% месячной нормы осадков.

22 и 23 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -12-19° при прояснениях -20-27°, днём -7-14°.

24 февраля погоду нашего региона будет определять очередной атлантический циклон с центром в Норвежском море: ожидается порывистый южный ветер, временами снег, повышение температуры воздуха днём до -4-9°.

Сегодня, 22 февраля, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью -10-15º, при прояснениях -20-24º, днём -7-12°. Гололедица.