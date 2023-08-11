По Мурманской области жаркая погода будет постепенно отступать

Как сообщает Мурманское УГМС, жаркая погода, наблюдавшаяся на территории Мурманской области 8-10 августа, будет постепенно отступать. 11-12 августа влияние антициклона на погоду нашего региона ещё сохранится, но по его периферии уже будет смещаться облачность и пройдут дожди: 11 августа местами небольшие, 12 августа сильные. Температура воздуха в дневные часы составит: 11 августа +23+28 градусов, 12 августа +17+22 градуса.

Сегодня, 11 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью+12+17°, на востоке области +7+12°, днём +23+28°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

11 августа в Кольском, Печенгском, Ловозерском районах Мурманской области и в районе городов: Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.