По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу Гвардейскую в Мурманске

Один из самых протяженных городских участков, который запланирован к ремонту в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» находится на улице Гвардейской в Октябрьском административном округе Мурманска.

Автодорога на Гвардейской обеспечивает проезд к нескольким крупным объектам социальной сферы. По дороге курсирует востребованный жителями региона маршрут общественного транспорта от микрорайона Роста до Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. Планируемая к ремонту улица является дублером дороги проспекта Ленина и Кирова, которая также ведёт с центральной части города до военной части и больницы, кроме того, обеспечивает проезд к жилому району на улицах Гвардейская и Полярные Зори.

Предусмотрено обновление проездов до Мурманского технологического колледжа сервиса; от дома №11 до дома №9 по Гвардейской; от дома №9а по Гвардейской до дома №11 по улице Полярные Зори к зданию Мурманской ТЭЦ. Общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия проезжей части составит около 12 тысяч квадратных метров.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в ходе работ будет отремонтирована и проезжая часть, и тротуары. Планируется обновить более 4 тысяч квадратных метров пешеходных зон. В результате ремонта улицы Гвардейской обновлению подлежит не только асфальтобетонное покрытие, но и бортовой камень, а также восстановление колодцев.

Фото: https://gov-murman.ru