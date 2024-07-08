По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» создаётся доступная среда для маломобильных граждан

Вопрос доступности объектов дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья ― один из приоритетных при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Мурманской области в состав рабочих групп, инспектирующих ход дорожных работ, включены не только профильные специалисты, но и представители общественности, представляющие интересы маломобильных граждан.

Для удобства пользования дорожной инфраструктурой маломобильными гражданами дорожники занижают бордюры на пешеходных переходах, устанавливают ограждения и светофоры со звуковым сигналом для пешеходов.

«Все объекты ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» мы отбираем очень внимательно, учитывая мнение населения и общественников, типовые сценарии дорожного поведения на данном участке, маршруты движения общественного транспорта и, конечно, наличие поблизости социальных объектов», ― объясняет и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев.

Например, в Мурманске на улице Гвардейская и Папанина, где на данный момент идут ремонты, на всех пешеходных подходах к проезжей части предусмотрено занижение бордюрного камня. Улицы находятся вблизи к медицинским учреждениям и данные решения очень важны.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в Росляково и на улице Полярный круг, где недавно были завершены работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», на пешеходных зонах и тротуарах с уклоном также обустроено не только покрытие, но и оборудованы спуски с возможностью удобного проезда.

Фото: https://gov-murman.ru