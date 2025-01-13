По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за шесть лет в регионе отремонтировано более 3 млн кв. метров дорожного покрытия

Стартовавший в 2019 году национальный проект «Безопасные качественные дороги» стал одним из самых масштабных в стране. В 2024 году завершилась работа над его реализацией. За это время значительно улучшилось состояние дорожной инфраструктуры, что способствовало повышению безопасности на дорогах и улучшению качества жизни граждан.

В Мурманской области в 2024 году в рамках нацпроекта «БКД» было отремонтировано более 132 тысяч кв. метров региональных дорог и 157 тысяч кв. метров дорожного покрытия на улично-дорожной сети столицы Кольского Заполярья. Всего за шесть лет в нашем регионе по дорожному проекту отремонтировано порядка 3,4 млн кв. метров асфальтобетонного покрытия на 234 участках дорог. Кроме того, на автоподъезде к Апатитам, а также на 31 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС установлены автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК).

Мероприятия по автомобильным дорогам, которые были начаты по нацпроекту «БКД», будут продолжены и сосредоточены в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни».

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, 7 мая 2024 года, в день своей инаугурации, глава государства подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».