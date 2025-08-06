По нацпроекту «Семья» в детские школы искусств Мурманска, Североморска, Заозерска и Молочного закупили новые музыкальные инструменты

В 2025 году в рамках национального проекта «Семья» четыре детских музыкальных школы Мурманска, Североморска, Заозерска и посёлка Молочный завершили оснащение современными музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, также в августе Детская музыкальная школа №5 областного центра получит новый рояль. Общий объём финансирования составил 17,4 млн рублей, из которых 16 млн рублей – средства федерального бюджета, 900 тысяч рублей — областного и 500 тысяч рублей – местного.

«Качественные музыкальные инструменты — это фундамент для развития юных талантов. Благодаря новому оборудованию наши дети смогут глубже погружаться в мир музыки, осваивать сложные техники исполнения и готовиться к профессиональной карьере. Это инвестиция в будущее культурного потенциала всего региона», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Реализация проекта по оснащению современными инструментами детских школ искусств, в которых сегодня обучается почти 12 тысяч детей, способствует достижению ключевых целей регионального плана «На Севере — жить!». Ранее для юных северян в 17 детских школ искусств были закуплены музыкальные инструменты и учебные материалы.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, с 2019 года в Кольском Заполярье ведётся системная работа по приведению в нормативное состояние инфраструктуры учреждений культуры. В удовлетворительном состоянии находятся 82,2% зданий, отремонтированы 117 учреждений. Также в регионе создано 27 модельных библиотек, открыто 13 виртуальных концертных залов. По итогам первого полугодия 2025 года уровень удовлетворенности северян работой учреждений культуры, искусства и народного творчества составил 98,8%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551409/#&gid=1&pid=1