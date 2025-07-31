По нацпроекту «Семья» в Мурманской области капитально отремонтируют два детских сада, дом-интернат для престарелых и инвалидов и Центр досуга и молодёжи

В Мурманской области в рамках национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается преображение социальных объектов. Так в рамках нацпроекта «Семья» идёт капитальный ремонт двух детских садов и дома-интерната для престарелых и инвалидов в Мурманске, а также Центра досуга и молодёжи в Североморске. Об этом сообщила 29 июля на заседании правительства Мурманской области вице-губернатор Оксана Демченко.

«Наша главная цель, которая прописана и в региональном стратегическом плане «На Севере – жить!», – это сделать жизнь в суровых условиях Севера максимально комфортной. Для ее достижения в Мурманской области капитально ремонтируются целый ряд объектов, в том числе и в рамках национальных проектов», – отметила Оксана Демченко.

В Мурманске продолжается капитальный ремонт детских садов №№58 и 87. Объём работ большой, а выполнить его предстоит до начала учебного года. Поэтому эти объекты на особом контроле. Подрядчик активно работает на кровле, фасадах и внутри зданий дошкольных учреждений.

Также идёт преображение дома-интерната для престарелых и инвалидов В 2025 году перед строителями стоит задача капитально отремонтировать фасады корпуса №2 и пищеблока. В 2026 году планируется провести аналогичные работы в корпусе №1 и преобразить главный вход в учреждение.

В Североморске строители капитально ремонтируют Центр досуга и молодёжи. Подрядчики уже привели в порядок фасад, восстановили ниши главного входа и балконов второго этажа. Продолжается капитальный ремонт входных групп и устройство цокольной плитки по периметру здания.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551119/#&gid=1&pid=1