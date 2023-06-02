По нацпроекту в 2023 году в России отремонтируют 2,3 тысячи км дорог к образовательным и досуговым учреждениям

При реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется маршрутам к детским образовательным и досуговым учреждениям. В этом году в России планируется отремонтировать 2,3 тысячи км таких дорог.

«Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит, прежде всего, на нас, взрослых. Конечно, необходимо донести до них информацию о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Но также в наших руках — создать для них инфраструктуру, которая повысит безопасность: обустроить пешеходные переходы, установить светофоры, барьерные ограждения, знаки и т.д. Все это входит в комплекс мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в прошлом году по нацпроекту обновили свыше 3,3 тысячи км дорог к детским образовательным и досуговым учреждениям», – рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В период летних каникул особую популярность приобретают маршруты к оздоровительным лагерям и турбазам. Часть из них уже отремонтирована в предыдущие годы реализации нацпроекта. В текущем дорожном сезоне работа продолжится – к нормативам приведут свыше 750 участков дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям.

«В этом году в работе у подрядных организаций 2,3 тысячи км дорог к детским образовательным и досуговым учреждениям. Такие объекты – среди приоритетных. При формировании перечня работ на следующий дорожный сезон такой фактор, как расположение здесь, например, школы, имеет едва ли не решающее значение», – отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в Мурманской области в этом году отремонтируют подъездной маршрут к турбазе Центра детского и юношеского туризма «Парус». Протяжённость объекта – 5 км.

«Эта дорога имеет высокую социальную значимость в регионе, поэтому было принято решение о ее ремонте в этом году. Турбаза регулярно встречает воспитанников детских домов, учащихся школ-интернатов, спортсменов, а также экскурсионные туристические группы образовательных учреждений», – отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Напомним, благодаря нацпроекту в российских регионах в период с 2019 по 2022 год отремонтировали и обустроили свыше 3,2 тысячи участков городских улиц и региональных трасс, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. При этом большая часть объектов, как правило, сдавалась в эксплуатацию до начала учебного года, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru