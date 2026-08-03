По нацпроекту в Мурманске ремонтируют дорогу к горнолыжному комплексу «Норд Стар»

В Мурманске продолжаются дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На Ледокольном проезде (участок от дома №7 до Кольского проспекта) завершается ремонт автомобильной дороги, ведущей к горнолыжному комплексу «Норд Стар».

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 400 метров. Подрядная организация выполнила укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части, обновила бортовой камень. В настоящее время ведутся работы по устройству тротуаров — основание из щебня уже подготовлено, осталось выполнить укладку асфальтобетона.

«Норд Стар» — один из наиболее популярных горнолыжных комплексов в черте Мурманска. Он включает освещённые трассы длиной от 750 до 1000 метров с перепадом высот около 120 метров, бугельный подъемник, пункт проката снаряжения, кафе и гостиницу. Комплекс работает круглый год и пользуется спросом как у жителей города, так и у гостей региона.

Обновление Ледокольного проезда — часть системной работы по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к спортивным и социальным объектам Мурманска. Качественная транспортная инфраструктура повышает доступность мест активного отдыха и занятий спортом, что особенно важно для северян. Во время ремонта движение на участке сохранено, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571967/#&gid=1&pid=2