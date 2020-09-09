По наказу жителей Североморска

Сегодня во время рабочей поездки по городу глава муниципалитета Владимир Евменьков побывал на двух объектах, благоустройство которых инициировали горожане.

Первая остановка - детская площадка в районе Адмирала Сизова, 14. Именно жители микрорайона выступили инициаторами благоустройства этой территории. Сейчас работы здесь завершаются. Они проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». До 20 сентября на площадке установят недостающее оборудование, покрасят бетонные блоки, исправят замечания по ограждению.

- Мы предусмотрели на следующий год высадку саженцев. Здесь появятся 68 зелёных кустов. Растительный грунт уже завезён, в планах – посев травы. Скамейки и урны для мусора тоже появятся в ближайшее время, - рассказал директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.

- Наказ жителей исполнен. На мой взгляд, то, что сделано – сделано достаточно неплохо. Территория начала преображаться. В следующем году мы займёмся здесь созданием площадки для выгула собак, а также вместе с жителями микрорайона решим, чем ещё дополнить территорию, как её сделать полезной для горожан, - отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Вопрос поддержания чистоты, к сожалению, тоже актуален. На площадке много мусора. Просьба к североморцам - беречь то, что создаётся в городе и научить детей с уважением относиться к чужому труду.

Вторая остановка в маршруте объезда – Авиагородок. Здесь подрядная организация уже завершила нулевой цикл работ и подготовила площадку для монтажа современного корта. Авторы запроса на спортивный объект в микрорайоне – тоже жители флотской столицы.

- Мы продолжаем реконструкцию и создание сквера «Народный». Большой участок земли будет занят хорошим спортивным сооружением. Корт – подарок Североморску от правительства области. Сооружение многофункциональное, проектом предусмотрены трибуны и крыша. Летом можно будет заниматься подвижными видами спорта, зимой заливать каток. В планах на перспективу – обустроить здесь прогулочную зону и уложить на детской площадке современное покрытие. Тогда сквер «Народный» примет законченный вид и будет ещё более востребован жителями Авиагородка, - рассказал глава муниципалитета Владимир Евменьков.