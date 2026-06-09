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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.26 13:30

По народной программе «На Севере – жить!» для почти 900 детей и студентов Ковдора обновляют образовательные учреждения

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова в ходе рабочей поездки в Ковдор вместе с главой округа Сергеем Сомовым посетили школу №2 и общежитие Ковдорского политехнического колледжа. Модернизация объектов ведётся в рамках народной программы «На Севере – жить!» и национального проекта «Молодёжь и дети».

В школе №2 продолжается комплексное обновление здания. Уже завершены демонтажные работы в помещениях и на кровле. В настоящее время ведутся ремонт крыши, монтаж вентиляции, прокладка электропроводки и системы отопления, укладка плитки в санузлах и пищеблоке, обновление лестничных пролётов. Параллельно закупаются современное оборудование и средства обучения. Анна Головина обратила внимание подрядной организации на недопустимость срыва сроков выполнения работ. Представители подрядчика заверили, что ремонт будет завершён до начала нового учебного года.

Участники поездки также оценили ход капитального ремонта общежития Ковдорского политехнического колледжа, рассчитанного более чем на 120 мест. Благодаря участию в федеральном проекте «Профессионалитет», поддержке главы региона Андрея Чибиса и компании «ЕвроХим» в колледже создан современный образовательно-производственный центр, где готовят востребованных специалистов для горнодобывающей отрасли и промышленности Арктической зоны. В здании общежития обновляют жилые комнаты и места общего пользования, ремонтируют кровлю, кухню, санитарные узлы, лестничные клетки, меняют окна и модернизируют системы противопожарной безопасности. На сегодняшний день выполнено уже более половины запланированного объёма работ.

Преобразования в рамках региональных программ коснутся в этом году и дошкольных учреждений округа. Так, Анна Головина и Диана Кузнецова посетили детский сад №29 «Сказка», где в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» будет отремонтировано крыльцо, а на территории дошкольного учреждения начнётся благоустройство по программе «Арктическая школа». Здесь появится современная и безопасная детская площадка.

На всех объектах работы выполняются в плановом режиме. После их завершения для около 900 детей и студентов Ковдорского округа будут созданы ещё более комфортные и современные условия для обучения, воспитания и проживания, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569178/#&gid=1&pid=8

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