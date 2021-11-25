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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.21 08:45

По новому мосту через Тулому в Коле снова пошли автобусы

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства информирует, что с 25 ноября возвращаются к своему прежнему пути следования автобусы маршрутов:

- № 109 Мурманск - Три Ручья;

- № 111 Мурманск – Мишуково;

- № 120 Мурманск – Тулома;

- № 204 Мурманск – Верхнетуломский;

- № 205 Видяево – Мурманск;

- № 119 г.п. Мурмаши – с.п. Тулома (через г. Кола).

На период ремонта было прекращено движение по мосту через реку Тулому в Коле, и маршруты общественного транспорта временно изменились. Напомним, ремонт успешно завершился, и движение запущено. Это значит, что автобусы снова вернутся на прежние маршруты, и сообщение с западным берегом через мост в Коле возобновится.

При этом расписание движения остаётся прежним.  

С действующим расписанием движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок Мурманской области можно ознакомиться на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Кроме того, с сегодняшнего  дня можно будет отслеживать указанные маршруты на платформе 2ГИС, и с 1 декабря - в её мобильной версии.

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