Мурманская область. Арктика (16+)23.11.23 16:00
По объёмам производства переработанной рыбы Мурманская область 5 лет удерживает лидерство в СЗФО
На протяжении последних пяти лет Мурманская область занимает лидирующие позиции по выпуску рыбной продукции в Северо-Западном федеральном округе. Не стало исключением и первое полугодие 2023 года.
Как сообщает Мурманскстат, в регионе за январь-июнь 2023 года была произведена 221 тысяча тонн переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков.
На втором месте по этому показателю – Калининградская область с объёмом почти 145 тысяч тонн, на третьем – Республика Карелия – без малого 50 тысяч тонн.
Архангельская область, включая Ненецкий автономный округ, заняла четвёртую позицию, где произведено около 26 тысяч тонн продукции. Пятое место досталось Ленинградской области (22 тысячи тонн).
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