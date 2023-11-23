По объёмам производства переработанной рыбы Мурманская область 5 лет удерживает лидерство в СЗФО

На протяжении последних пяти лет Мурманская область занимает лидирующие позиции по выпуску рыбной продукции в Северо-Западном федеральном округе. Не стало исключением и первое полугодие 2023 года.

Как сообщает Мурманскстат, в регионе за январь-июнь 2023 года была произведена 221 тысяча тонн переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков.

На втором месте по этому показателю – Калининградская область с объёмом почти 145 тысяч тонн, на третьем – Республика Карелия – без малого 50 тысяч тонн.

Архангельская область, включая Ненецкий автономный округ, заняла четвёртую позицию, где произведено около 26 тысяч тонн продукции. Пятое место досталось Ленинградской области (22 тысячи тонн).