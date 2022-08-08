По объёмам введённого жилья в абсолютном выражении в аутсайдерах рейтинга оказался и Мурманск

Согласно исследованию, в России в 2021 году было введено 92,56 миллиона квадратных метров жилья, что на 12,7% больше показателя предыдущего года. При этом 48% от общего объёма строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Темп роста жилищного строительства в городах составил 16%, пишут РИА «Новости».

Как отмечают эксперты, предыдущий год для строительного сектора был непростым, даже несмотря на достигнутые рекордные значения. Продолжающиеся ограничения, связанные с коронавирусом, рост себестоимости строительства жилых домов и снижение покупательной способности населения привели к сокращению темпов строительства в ряде российских городов.

«Кроме того, внесенные в федеральный закон РФ №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года поправки существенно ужесточили требования к застройщикам, а согласование проектов строительства с банками ведет к увеличению временных и финансовых затрат застройщиков», — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Для оценки темпов жилищного строительства в городах эксперты РИА «Новости» составили рейтинг городов России по вводу жилья. Города сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2021 году, в пересчёте на одного жителя.

Этот показатель между лидерами и аутсайдерами рейтинга изменяется в диапазоне от 0,01 до 2,52 квадратных метров, что существенно шире, чем между российскими регионами.

По оценкам экспертов, за прошедший год лидирующая в рейтинге группа расширилась. Более одного квадратного метра на человека ввели в 17 городах России, а год назад таких городов было всего 12.

Лидером рейтинга, как и годом ранее, остается Краснодар, где по итогам 2021 года на одного жителя введено 2,52 квадратных метра. Уже долгое время в городе наблюдается строительный бум, благодаря которому показатель ввода жилья остается на высоком уровне.

На втором месте по объему ввода жилья еще один представитель Краснодарского края – Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,82 квадратного метра. По итогам 2021 года в городе введено более 620 тысяч квадратных метров жилых площадей, что стало рекордом за последние годы.

В исследовании отмечается, что последние несколько лет закрытые границы способствовали увеличению спроса на жилье в южных городах России. В популярном для покупки недвижимости Сочи введён мораторий на новое строительство, и до 2024 года новых проектов не ожидается, что вынуждает покупателей обратить внимание на другие города черноморского побережья Краснодарского края.

Третью строчку рейтинга занимает Южно-Сахалинск, где на одного жителя ввели 1,4 квадратных метра. Общий объём ввода жилья в 2021 году в Южно-Сахалинске составил 290,3 тысячи квадратных метров, что для города стало новым рекордом и одним из самых высоких показателей на Дальнем Востоке. Эксперты отмечают, что местные власти наращивают темпы прироста и обновления жилого фонда: к 2024 году планируется ввести суммарно около одного миллиона квадратных метров жилья, треть из которого составит арендное и социальное жилье для переселенцев из аварийного фонда.

Согласно исследованию, в среднем по России в пересчёте на одного жителя в 2021 году строители ввели в эксплуатацию 0,636 квадратного метра жилья и в 41 российском городе этот показатель превышает общероссийский уровень.

По объёмам введённого жилья в абсолютном выражении в лидерах Москва, в которой в 2021 году ввели 7,8 миллиона квадратных метров жилья. Санкт-Петербург, где за прошлый год ввели 3,46 миллиона квадратных метров, на втором месте после нее.

В аутсайдерах рейтинга оказались четыре города России, в которых объём введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчёте на жителя в 2021 году введено в Анадыре (0,01 квадратного метра), Мурманске (0,02 квадратного метра), Петропавловске-Камчатском (0,06 квадратного метра) и Братске (0,08 квадратного метра).

Меньше всего жилья в абсолютном выражении строится в крупных городах Дальнего Востока, Севера и Сибири. Меньше всего строят на Чукотке – объём введенного жилья по итогам 2021 года в Анадыре не превышает 0,1 тысячи квадратного метра. В Мурманске объём введенного жилья составил 4,9 тысячи квадратного метра, в Магадане и Петропавловске-Камчатском – чуть более 10 тысяч квадратных метров, в Биробиджане и Нарьян-Маре – чуть более 12 тысяч квадратных метров, в Салехарде – 13,8 тысячи квадратных метров, в Братске – 18,7 тысячи квадратных метров.

В городах с высокими темпами жилищного строительства и уровень обеспеченности жильем высокий. По расчётам экспертов РИА «Новости», по итогам 2021 года в среднем по России уровень обеспеченности жильём составил 26,9 квадратных метра на человека.

Во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья, за исключением Нальчика, этот показатель выше, чем в среднем по стране. В последней десятке такой уровень обеспеченности наблюдается только в Мурманске.