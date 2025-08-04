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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.25 14:00

По оценкам россиян, меньше всего трудностей с поиском работы у соискателей в возрасте от 30 до 38 лет

Сложности трудоустройства среднестатистический россиянин оценил на 6,6 балла из 10. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Среднестатистический россиянин оценил сложность трудоустройства на 6,6 балла из 10 (за год средняя оценка практически не изменилась).

Судя по расчётам, легче всего найти работу в возрасте 30—38 лет (средняя оценка составляет 5,2 балла). Сложнее всего трудоустроиться тем, кому 57—59 лет, — их оценка достигает 8,2 балла.

Мужчины меньше всего трудностей испытывают в 30—32 года (4,8 балла). Женщины легче всего находят работу в 30—35 лет (5 баллов). Самая высокая средняя оценка сложности трудоустройства наблюдается у мужчин и женщин 57—59 лет — 8,3 и 8 баллов соответственно.

По сравнению с октябрем прошлого года оценки сложности поиска работы у молодёжи 18—20 лет заметно выросли (+0,9 балла). Нужно отметить, что подобная динамика характерна для лета, когда молодые специалисты выпускаются из учебных заведений. Многие из них впервые приступают к поиску работы по специальности и испытывают серьёзный стресс. К слову сказать, сейчас рынок труда благоволит молодёжи: 7 из 10 компаний принимают на работу выпускников вузов и колледжей без опыта.

Время проведения опроса: 30 июня — 24 июля 2025 года.

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