В Североморске полицейские помогли спасти двух человек во время пожараВ Лапландском заповеднике стартовала первая волонтёрская экосмена Кольской ГМК
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.08.21 13:30

По одёжке встречают - для 62% опрошенных работодателей важен внешний вид кандидата на вакансию

Служба исследований hh.ru вместе со специалистами цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» провели опрос и выяснили, насколько для работодателей важна внешность кандидатов и как часто они отказывают в работе людям, если те не подходят под корпоративные стандарты красоты.

Опрос российских компаний показал, что для 20% работодателей внешний вид кандидата, который претендует на вакантное место, крайне важен. Ещё 62% представителей компаний дали ответ, что для них «скорее важен» внешний вид и они будут его оценивать во время интервью. Не будут обращать внимания на то, как выглядит человек на собеседовании лишь 17% опрошенных. 

В свою очередь больше половины (59%) опрошенных представителей компаний признались, что в их практике были случаи, когда они не нанимали подходящего под вакансию соискателя из-за внешнего вида человека. Из этих 59% делали так много раз 5% опрошенных, ещё 30% отказывали в работе из-за внешности несколько раз, в 24% отказы поступали 1–2 раза за практику. Ни разу не отказывали людям в работе несмотря на то, что работодателю не понравился внешний вид соискателей 31% опрошенных. Также отметим, что в 62% случаев работодатели брали на работу соискателей, если кроме нужных навыков кандидаты также нравились внешне будущей компании.

Интересно, что вес соискателей важен для меньшего числа работодателей – лишь 33% заявили, что обращают внимание на вес кандидатов, для 65% респондентов это не имеет значения. Отказывали в приёме на работу из-за веса 20% опрошенных. При этом только 23% опрошенных согласны с тем, что полнота – это признак лени, отсутствия работоспособности, более 70% респондентов не поддерживают такое утверждение.

«Люди считывают информацию друг о друге, ещё не начав вербальное общение. За 30 секунд складывается первое впечатление. Конечно, кандидата будут «провожать по уму». Но пока на руках у рекрутера только резюме, хорошее впечатление, которое оно произвело на работодателя, можно усилить. Правильно подобранная одежда — первый и самый простой шаг в этом направлении. Будет полезно до собеседования просмотреть фото будущей компании с различных мероприятий: ваш образ должен быть по духу близок уже работающим сотрудникам. Хорошо, если одежда сидит на вас по фигуре. Любая мешковатость, неряшливость в образе, несоответствие размера могут характеризовать не с лучшей стороны. Стоит также прислушаться к советам дизайнеров. Так, считается, что серый цвет основной, который рекомендуют при приёме на работу. Он ассоциируется с профессионализмом и спокойствием, нейтралитетом, готовностью работать, последовательностью», - отмечает имидж-консультант Вера Коршунова по просьбе hh.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Комментарий к новости:В Росреестре Мурманской области состоялось расширенное совещание по вопросам программы «Гектар Арктики»
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
Комментарий к новости:Съёмочная группа из Москвы, возглавляемая режиссёром Олегом Фоминым, приступила к съёмкам сериала «Баренцево море»
KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Морковь и яблоки растут – в цене-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 21 копейку, а доллар теряет 14 копеек-PRO Энергетику (18+)28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Михаил Мурашко предложил увеличить компенсацию при осложнениях после вакцинации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика