По одёжке встречают - для 62% опрошенных работодателей важен внешний вид кандидата на вакансию

Служба исследований hh.ru вместе со специалистами цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» провели опрос и выяснили, насколько для работодателей важна внешность кандидатов и как часто они отказывают в работе людям, если те не подходят под корпоративные стандарты красоты.

Опрос российских компаний показал, что для 20% работодателей внешний вид кандидата, который претендует на вакантное место, крайне важен. Ещё 62% представителей компаний дали ответ, что для них «скорее важен» внешний вид и они будут его оценивать во время интервью. Не будут обращать внимания на то, как выглядит человек на собеседовании лишь 17% опрошенных.

В свою очередь больше половины (59%) опрошенных представителей компаний признались, что в их практике были случаи, когда они не нанимали подходящего под вакансию соискателя из-за внешнего вида человека. Из этих 59% делали так много раз 5% опрошенных, ещё 30% отказывали в работе из-за внешности несколько раз, в 24% отказы поступали 1–2 раза за практику. Ни разу не отказывали людям в работе несмотря на то, что работодателю не понравился внешний вид соискателей 31% опрошенных. Также отметим, что в 62% случаев работодатели брали на работу соискателей, если кроме нужных навыков кандидаты также нравились внешне будущей компании.

Интересно, что вес соискателей важен для меньшего числа работодателей – лишь 33% заявили, что обращают внимание на вес кандидатов, для 65% респондентов это не имеет значения. Отказывали в приёме на работу из-за веса 20% опрошенных. При этом только 23% опрошенных согласны с тем, что полнота – это признак лени, отсутствия работоспособности, более 70% респондентов не поддерживают такое утверждение.

«Люди считывают информацию друг о друге, ещё не начав вербальное общение. За 30 секунд складывается первое впечатление. Конечно, кандидата будут «провожать по уму». Но пока на руках у рекрутера только резюме, хорошее впечатление, которое оно произвело на работодателя, можно усилить. Правильно подобранная одежда — первый и самый простой шаг в этом направлении. Будет полезно до собеседования просмотреть фото будущей компании с различных мероприятий: ваш образ должен быть по духу близок уже работающим сотрудникам. Хорошо, если одежда сидит на вас по фигуре. Любая мешковатость, неряшливость в образе, несоответствие размера могут характеризовать не с лучшей стороны. Стоит также прислушаться к советам дизайнеров. Так, считается, что серый цвет основной, который рекомендуют при приёме на работу. Он ассоциируется с профессионализмом и спокойствием, нейтралитетом, готовностью работать, последовательностью», - отмечает имидж-консультант Вера Коршунова по просьбе hh.ru.