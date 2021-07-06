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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.21 17:00

По периметру потенциально опасного пруда в сквере на ул. Марата в Мурманске установили ограждения

В Мурманске установили ограждения по периметру пруда в сквере «Солнечный» в районе ул. Марата и просп. Кирова. Этого решения общественники добивались почти два года. В преддверии очередного 1-го сентября 2019 г. активисты ОНФ проверили маршруты к ряду образовательных учреждений города: о местах, таящих потенциальную угрозу, им рассказали обеспокоенные родители. Одним из таких маршрутов стал участок возле пруда «Пожарный».

«Рядом расположены жилой массив, школа №37 и детский сад №83. Ежедневно здесь проходит большое количество людей, в том числе, детей. После занятий ученики с удовольствием коротают время возле водоема, где летом плавают утки. С наступлением заморозков озеро покрывается льдом, но его толщина поначалу слишком незначительна, чтобы выдержать вес ребенка. Не думая об этом, дети смело ступают на первый лед и в итоге оказываются под ним», рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев. 

После обращения ОНФ прокуратура Первомайского округа Мурманска внесла представление руководству муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы» (МГПС) по факту непринятия достаточных мер для обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, посещающих игровую площадку рядом с прудом.

«Разработка технической документации на изготовление и установку ограждения по периметру пруда в сквере «Солнечный» началась в феврале 2021 г. Сроки же самого монтажа конструкции зависели от климатических особенностей региона. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле», - добавил Пономарев.

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