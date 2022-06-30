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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.22 17:30

По периметру школы в Пушном будет установлено новое ограждение

В Мурманской области в самом разгаре капитальный ремонт общеобразовательных организаций, включенных в федеральную программу модернизации школьных систем образования.  В рамках данной программы будет отремонтировано три школы, общий бюджет, выделенный на капитальный ремонт, составляет почти 589 млн рублей.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова посетила Пушновскую школу и оценила темпы выполнения ремонтных работ. Все работы выполняются строго в соответствии с графиком. Они завершатся 20 августа. В новом учебном году в школе появится кабинет советника по воспитанию.

В рамках усиления антитеррористической защищенности будет установлена современная система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом. По периметру школы будет установлено новое ограждение.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, всего на ремонт учреждения выделено 89,2 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт – 75,5 млн рублей, на приобретение современного оборудования и мебели – более 7 млн рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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