По плану «На Севере – жить» отремонтируют дороги в Полярных Зорях, Африканде и Зашейке

В этом году в рамках стратегического плана «На Севере — жить», реализуемого при поддержке правительства региона, в Полярных Зорях и населенных пунктах Африканда и Зашеек комплексно ремонтируются сразу несколько участков автомобильных дорог и тротуаров.

В Полярных Зорях на улице по Ломоносова запланировано отремонтировать 3 участка улично-дорожной сети: от улицы Строителей до дома №2 по улице Ломоносова – чётная сторона, от дома №11 по проспекту Нивский до дома №1/2 по улице Ломоносова – нечётная сторона, а также участок в районе магазина «Азбука ремонта».

Подрядчик отремонтирует проезжую часть, приведёт в нормативное состояние порядка 1200 метров тротуаров, общей площадью более 3700 кв. метров. Также в планах заменить бортовые камни и отрегулировать положение крышек колодцев.

На улице Строителей ремонты проведут на двух участках: от дома №2а до пересечения с улицей Ломоносова и от дома № 8г до дома №6а по улице Строителей. В планах отремонтировать дорожное полотно проезжей части и тротуары, установить новые бортовые камни и провести работы по благоустройству прилегающей территории.

На улице Энергетиков (участок ремонта – от дома №27 по улице Энергетиков до пересечения с улицей Партизан Заполярья) дорожники отремонтируют проезжую часть, площадью более 2560 кв. метров и укрепят обочины фрезерованным материалом.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в Зашейке на улице Октябрьской отремонтируют проезжую часть с устройством подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, а в Африканде на улице Ленина обновят тротуары общей площадью более 800 кв.м.

Фото: https://gov-murman.ru