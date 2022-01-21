По погодным условиям в Мурманской области закрыты отдельные дороги

Погодные условия в Заполярье снова стали причиной ограничений в регионе.

Так, ночью был закрыт проезд по автомобильной дороге Р-21 Кола с 1428 по 1510 километр для всех видов транспорта.

Кроме того, с 9.00 по погодным условиям закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильным дорогам а/п к нп. Килпъявр, а/п к нп. Ура-Губа, Ура-Губа – Видяево, Мишуково - Снежногорск и Снежногорск - Гаджиево.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, из-за сильного снегопада, сопровождаемого ветром, видимость на дороге значительно снижена. Метель препятствует возможности безопасного проезда.

Необходимую информацию о состоянии региональных дорог можно получить в социальных сетях регионального Минтранса, а также по телефону диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.

О ситуации на федеральных трассах можно узнать у диспетчера ФКУ Упрдор «Кола» (8142) 44-44-77.