По погодным условиям закрыто движение!

8 января 4.00 закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС км 32 - км 136 + 570 и Автоподъезд к селу Териберка км 0 - км 38+260 по погодным условиям (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости).

#МЧСМурманск рекомендует: при следовании в данном направлении учитывать сообщения дорожных служб о перекрытии дорог; при управлении транспортным средством соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, быть внимательным на автодорогах.

При возникновении ДТП или угрозы жизни и здоровью людей необходимо звонить по телефону 112.

Фото: https://gov-murman.ru