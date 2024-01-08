Мурманская область. Арктика (16+)08.01.24 11:10
По погодным условиям закрыто движение!
8 января 4.00 закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС км 32 - км 136 + 570 и Автоподъезд к селу Териберка км 0 - км 38+260 по погодным условиям (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости).
#МЧСМурманск рекомендует: при следовании в данном направлении учитывать сообщения дорожных служб о перекрытии дорог; при управлении транспортным средством соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, быть внимательным на автодорогах.
При возникновении ДТП или угрозы жизни и здоровью людей необходимо звонить по телефону 112.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
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Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
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