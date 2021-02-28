По поручению Андрея Чибиса развитие заполярного КВН-движения получит поддержку из областного бюджета. На эти цели уже выделены первые 4 млн рублей.

«Очень важно поддерживать талантливых, креативных и находчивых ребят. КВН – это огромное движение, насчитывающее тысячи человек. Хочется, чтобы наши ребята активно и успешно выступали на федеральном уровне. Верим в нашу молодежь и рассчитываем на результаты», – подчеркнул губернатор.

Работа по развитию КВН-движения в заполярных муниципалитетах уже началась. Сегодня стартовал лагерь-семинар для команд из Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь, Печенги, ЗАТО Видяево и ЗАТО Заозерск, не игравших ранее в Лиге КВН. В течение трех дней ребята будут общаться с авторами и актерами команд «Сборная города Мурманска», «Морская академия», «Сборная Снежногорска» Высшей Лиги МС КВН с опытом в сфере КВН более 15 лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, лагерь-семинар завершится итоговым выступлением участников. Лучшие из них войдут в программу фестиваля Лиги КВН, который состоится 9-10 апреля в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.