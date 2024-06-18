По поручению Андрея Чибиса руководители муниципалитетов прокомментировали ряд вопросов, прозвучавших на «прямой линии» с губернатором

На оперативном совещании 17 июня подвели итоги «прямой линии» с губернатором Андреем Чибисом, которая прошла вчера, и транслировалась на ресурсах телеканала ГТРК «Мурман» и в социальных сетях главы региона.

«Мы с вами три часа в рамках «прямой линии» разбирали вопросы, 89 вопросов и более 1000 комментариев. На часть из них я дал ответы в процессе нашего диалога, часть вопросов будут отработаны и решены в ближайшее время. Мы договаривались, что на некоторых из них я остановлюсь на оперативке, и услышу комментарии коллег», – уточнил Андрей Чибис.

Глава региона напомнил о вопросе мурманчанки по ремонту дворов на улице Новое Плато и установку детской площадки.

«Там обширный перечень вопросов, благоустройство, ямочный ремонт, Минград делает площадки. Большая территория, коллеги. Давайте в этом году за летний период организуем всё, что запланировано», – обратился губернатор и поручил Юрию Сердечкину и профильному ведомству взять работу на контроль.

Прозвучали также жалобы на дорожку от дома №26 до №32 по улице Достоевского в Мурманске – северянка сообщила, что там нет лестницы, и уточнила про ремонт дороги в этих дворах. Также жители интересовались обустройством лавочек и урн на лестнице от кинотеатра «Мурманск» к улице Старостина. Ещё один вопрос был про строительство колумбарной стены в крематории в Мурмашах. Прокомментировать эти темы губернатор попросил главу администрации Мурманска Юрия Сердечкина.

«По Новому Плато: дворовые территории домов №№3, 5, 8 и 11 включены в адресный перечень программы ямочного ремонта, который будет реализован по Вашему поручению этим летом. Не был озвучен, но традиционно поднимается ещё один вопрос: съезд с Книповича к дому №15 по улице Новое Плато также в перечне работ на это лето. Установим там утраченное асфальтобетонное основание и отремонтируем дорогу. Детская площадка летом будет установлена Центром городского развития. По колумбарию – контракт заключён, работы идут, завершение планируется на III квартал: первый этап создания колумбарной стенки будет завершён, на контроле», – ответил Юрий Сердечкин. Также он сообщил, что для лестницы у кинотеатра «Мурманск» к улице Старостина уже закупается оборудование и малые архитектурные формы, в ближайшее время работа будет выполнена».

Также глава администрации отметил, что в летний период будут выполнены работы по ремонту дорожного полотна от дома №27 до дома №33 по Достоевского.

«Что касается нового подъезда к детскому саду, о чем мы договаривались – сейчас разрабатывается проектная документация, думаю, что в следующем году работы поставим в план. По ступенькам, о которых также шла речь в вопросе: проведем работу с управляющей компанией, так как это придомовая территория, поищем, как это сделать», – отметил Юрий Сердечкин.

«Темы важные, в этом году надо обязательно сделать документацию, а в следующем – дорогу. По лестнице отработайте», – отметил губернатор.

Алексею Лыженкову глава региона поручил разобраться с вопросом об оплате электроэнергии компании «АтомЭнергоСбыт» в дачном посёлке в Кольском районе.

«Нужно заняться, с учётом той информации, которую Вы дали, понять, как это будет дальше работать. Искать вариант. Чтобы не как коммерсантам была энергия, а как дачам. Подключайте всех, кого нужно, Минюст, ресурсников», – поручил Андрей Чибис.

Следующим губернатор озвучил вопрос про учителя, который работал в Териберке. Школа помогала снять жильё, однако на лето квартиру не предоставили, педагог вернулся в Мурманск до осени. Комментарий дал глава Кольского района Александр Лихолат.

«С 11 сентября 2023 года учитель начал трудовую деятельность в Териберке. С помощью учителей, директора школы, мы находили возможность снимать ему квартиру по более бюджетной цене и компенсировать из бюджета. Цена была около 20-30 тысяч. Уточню, что в целом в Териберке на сегодняшний день стоимость коммерческой аренды жилья – от 50 до 60 тысяч в месяц и найти его сложно. До 1 сентября мы планируем выделить муниципальное жильё, надо провести ремонт, в соответствие привести однокомнатную квартиру. Изыщем возможность. В целом, пустующего жилья на сегодня в Териберке нет и существует очерёдность. Мы рады что молодые ребята приходят к нам, в Териберку», - ответил Александр Лихолат. Он также отметил, что назрел вопрос строительства коммерческого жилья. «Цена одного кв. метра на вторичном рынке соперничает с Мурманском, а съёмное – выше московских цен».

Губернатор отметил, что такая характеристика рынка в Териберке, возможно, простимулирует застройщиков.

«Просьба, коллеги, Ольга Сергеевна Вовк, с учётом, что Вы занимаетесь структурированием жилищных проектов по области. На эту тему тоже посмотрите. Конечно, это не жильё, это вопрос апартаментов. Но давайте подумаем над этим. По конкретной ситуации в вопросе – договорились, до 1 сентября вопрос должен быть решён», – подчеркнул Андрей Чибис.

На жалобу об отсутствии с 9 июня телефонной связи и интернета в Верхнетуломском Александр Лихолат сообщил, что был обрыв. «Ростелеком» отрабатывает, на этой неделе закроем вопрос», – отметил он.

Жительница Кандалакшского района сообщила на «прямой линии», что во взрослой поликлинике закрыли физиокабинет и приходится ходить в детскую.

«Отделение открыто, физиотерапевтическое отделение работает по адресу: Первомайская, 79а, в вторая смены - с 8 до 20 часов. Приём как взрослого, так и детского населения. Никаких сбоев в работе нет. Все доступно», –прокомментировала Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

Губернатор также попросил коллег из Минтранса взять на контроль вопрос о пешеходном переходе к детскому саду «Радуга» в Печенге.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, жительница посёлка Высокий сообщила, что в прошлом году снесли старые дома по улице Кольцевой, установили там спортплощадку, но через неделю кто-то приехал и её увез, сообщив, что на этом месте будет бассейн.

«Планируется строительство ФОКа на данном участке. Площадка была демонтирована в связи с проектно-изыскательными геодезическими работами. До 15 августа планируем установить площадку», – ответил и.о. главы города Оленегорска Сергей Пашинский.

«Коллеги, на большую часть ответы даны, за это огромное спасибо, потому что все в режиме онлайн происходило, где нужны были детали. Но у нас ещё большое количество комментариев, конкретные темы. Прошу все это отработать, аппарат правительства отследить, чтобы все они были отработаны, проблемные темы решены», – подчеркнул губернатор в завершение.

Фото: https://gov-murman.ru